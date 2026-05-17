Jrue Holiday, une volonté claire pour son futur

A 35 ans, Jrue Holiday s'épanouit dans le projet des Portland Trail Blazers et espère pouvoir s'inscrire dans la durée dans l'Oregon.

Débarqué aux Portland Trail Blazers l'été dernier, Jrue Holiday a incarné une satisfaction. Initialement, le meneur ne voulait pourtant pas quitter les Boston Celtics. Mais il a été victime du ménage de la formation du Massachusetts pour réaliser des économies.

Dans l'Oregon, le vétéran de 35 ans a représenté un leader expérimenté au sein d'un jeune groupe. Et sur le plan sportif, l'ex-joueur des Milwaukee Bucks a retrouvé des couleurs. Avec 16,3 points, 6,1 passes décisives et 4,6 rebonds de moyenne, il a retrouvé un impact presque inattendu.

Désormais, Holiday espère pouvoir s'inscrire dans le projet des Blazers.

"Rester à Portland ? Je l'espère. Je n'aime pas être échangé et bougé, tout ça. J'aime faire partie d'un projet, construire quelque chose avec l'équipe, voir les progrès et vivre ce développement avec eux. Alors j'espère que ça se fera. J'adorerais rester ici.

Honnêtement, vu la façon dont on a terminé la saison, en se battant et en nous accrochant, sachant qu'on a une équipe qui a prouvé, dans une certaine mesure, qu'elle avait l'étoffe d'une équipe de Playoffs. On a un bon mélange de vétérans et de jeunes joueurs qui ont encore faim.

J'ai vraiment hâte de la suite", a confié Jrue Holiday pour The Oregonian.

Sous contrat jusqu'en 2027 (avec une player option en 2028), il fait l'objet de rumeurs à cause de son salaire. Payé 34,8 puis 37,2 millions de dollars sur les deux années à venir, Jrue Holiday risque de susciter quelques discussions...

Jrue Holiday, le leader qu’il fallait à Portland