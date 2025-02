JuJu Watkins sort un match dingue et historique !

JuJu Watkins est phénoménale et elle l'a confirmé cette nuit, lors de la plus grosse affiche pour son équipe depuis le début de la saison. La jeune star de USC a choisi le meilleur moment - à savoir un affrontement avec UCLA, invaincu depuis le début de la saison - pour faire exploser les compteurs.

La Californienne, qui n'est attendue en WNBA qu'en 2027, a compilé 38 points, 11 rebonds, 8 contres et 5 passes à 6/9 à 3 points. Le plus important, c'est évidemment que JuJu Watkins a réalisé cette performance au cours d'une victoire (71-60), tout en devenant la première joueuse depuis 20 ans à rendre une copie avec au moins 35 points, 5 contres et 5 passes en première division NCAAW.

Cette saison, JuJu Watkins tourne à 23.9 points, 6.7 rebonds, 3.5 passes, 2.2 interceptions et 1.7 contre, à 43% d'adresse globale

JUJU WATKINS TONIGHT 🔥 • 38 POINTS

• 11 REBOUNDS

• 8 BLOCKS

• 5 ASSISTS

• 6/9 3PM

• 12/26 FG USC DEFEATS UNDEFEATED UCLA 🔥 pic.twitter.com/vgg9gxVUln — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) February 14, 2025

Battre UCLA est un petit exploit, tant les Bruins sont impressionnantes cette saison, avec notamment leur intérieure Lauren Betts, qui pourrait bien être la 1st pick 2026, elle qui a annoncé qu'elle ne quitterait pas l'université en avance, même si elle le pouvait sur le plan académique. Betts a fini avec 18 points et 13 rebonds, sans pouvoir empêcher les Trojans, incroyables dans le dernier quart-temps (24-8), de mettre fin à la série d'invincibilité de sa fac.

Il n'est pas impossible que l'on retrouve ces deux équipes très loin lors de la March Madness dans quelques semaines...