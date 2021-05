Les Knicks sont chauds mais vont-ils arriver cramés ?

Julius Randle et RJ Barrett, les deux principaux joueurs des New York Knicks, ont déjà disputé des tonnes de minutes cette saison.

Tom Thibodeau a fait du Tom Thibodeau. Débarqué aux New York Knicks, le coach a transformé l’équipe de Manhattan pour sa première saison sur le banc. Son message est bien passé auprès de ses joueurs. Et ça donne donc soudainement un groupe combatif, qui s’acharne en défense et tient à rester compétitif tout du long. Une formation qui a accroché la quatrième place à l’Est en bataillant de décembre à mai. Elle disposera donc de l’avantage du terrain pour sa première participation en playoffs depuis 2013.

Du bon boulot. Qui mériterait d’ailleurs des mentions – voire la récompense – au moment de nommer le Coach Of The Year. Mais Thibodeau a fait du Thibodeau jusqu’au bout : ça signifie aussi qu’il s’est appuyé sans relâche sur ses meilleurs joueurs, comme à l’époque des Chicago Bulls. Il ne change pas ses habitudes.

Julius Randle est le joueur qui a passé le plus de minutes sur le parquet de toute la NBA. 2667 minutes. Soit 156 (l’équivalent de trois matches entiers quand même) de plus que le second… son coéquipier RJ Barrett. Le sophomore canadien est lui l’un des 11 joueurs à avoir pris part à toutes les rencontres cette saison.

Randle est évidemment en tête au nombre de minutes en moyenne. Plus de 37. Barrett est 13ème du classement. Heureusement pour les Knicks, la saison a été raccourcie à 72 matches. Leurs deux stars ne seront peut-être pas complètement cramées en playoffs. Et puis, les deux joueurs sont jeunes – l’argument numéro 1 répété par Tom Thibodeau depuis des années pour justifier le temps de jeu de ses cadres.

Mais si les Knicks avancent en playoffs, la fatigue finira peut-être par se faire ressentir. Après, d’un autre côté, si les Knicks avancent en playoffs, ça ne pourra que donner encore plus de saveur à une saison très réussie.

