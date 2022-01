Julius Randle, un geste polémique pour faire taire les fans !

Les New York Knicks ont connu une soirée incroyable. Malgré un retard de 24 points, les hommes de Tom Thibodeau ont renversé les Boston Celtics (108-105) au buzzer. Malgré cette superbe victoire, Julius Randle se retrouve concerné par une polémique.

Précieux dans la folle remontée de son équipe, l'intérieur n'a pas réussi à contenir son agacement... envers les fans. En effet, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers n'a pas apprécié l'attitude du public du Madison Square Garden. Sur les deux premiers quart-temps, les Knicks, à la ramasse, ont été hués.

Alors, dans le money-time, sur un panier important, Randle, après l'explosion des supporters, a répondu avec un pouce vers le bas.

Dans la saison contrastée des Knicks, l'intérieur fait l'objet de nombreuses critiques. Et logiquement, il a du mal à maîtriser ses nerfs face à une telle situation. Devant la presse, Evan Fournier l'a défendu.

Reste à voir comment va évoluer la relation entre Julius Randle et les fans new-yorkais. Sur les réseaux sociaux, ils n'étaient pas tendres avec lui après ce geste...

"They're there to cheer or to boo. There's only two things you can do as a fan."

The @NBAonTNT crew discuss Julius Randle's "thumbs down" gesture at MSG pic.twitter.com/5FOvdOghXe

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2022