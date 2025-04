Julius Randle, pourvu que ça dure

Julius Randle est un joueur clivant. Et en playoffs, l'ancien joueur des Lakers, des Pelicans et des Knicks a généralement beaucoup de difficultés à être aussi productif qu'en saison régulière. Régulier depuis qu'il a été transféré chez les Timberwolves dans le cadre du trade de Karl-Anthony Towns à New York, Randle est en train de tordre le coup à sa réputation. A tel point que l'on peut presque se demander s'il n'est pas le deuxième joueur le plus important de Minnesota dans cette série contre les Los Angeles Lakers jusqu'à présent.

Randle est très bon des deux côtés du terrain, ne force rien, joue dur et permet aux hommes de Chris Finch d'exploiter les mismatchs créés par sa taille, sa puissance et sa mobilité. Si Minnesota mène 3-1 et n'est plus qu'à une victoire d'une qualification pour les demi-finales de Conférence,

Depuis le début de la série face aux Lakers, Julius Randle tourne à 22.5 points de moyenne à 47.6% d'adresse globale et 45.5% à 3 points. L'échantillon n'est certes que de quatre matches, mais lorsque l'on compare à ses campagnes précédentes avec les Knicks en 2021 et 2023, la différence est saisissante :

2021 : 5 matches, 18 points à 29.8% au global et 33.3% à 3 pts

2023 : 10 matches, 16.6 pts à 37.4% et 27.8% à 3 pts

Comme disait Lafesse : "Pourvu que ça dure (pour les Timberwolves) !"

CQFR : Les Lakers et les Bucks au bord du gouffre