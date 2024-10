Karl-Anthony Towns, le boss des Wolves était prêt à payer

Les Minnesota Timberwolves ont envoyé Karl-Anthony Towns aux New York Knicks. Et on l'a déjà répété à plusieurs reprises : il s'agit d'un mouvement essentiellement financier pour cette franchise. Avec son contrat XXL, l'intérieur représentait un investissement très important.

Et pour garder de la flexibilité pour les années à venir, avec Naz Reid et Nickeil Alexander-Walker à conserver, Minnesota a décidé de le sacrifier. Il y a également eu une autre rumeur : le propriétaire Glen Taylor ne voudrait plus payer une note salée en "luxury tax".

Mais la réalité serait bien différente. D'après les informations du média The Athletic, Taylor a rassuré son front office tout au long de l'été : il n'était pas nécessaire de réaliser un trade car il était prêt à assumer les dépenses de l'équipe.

De plus, quitte à payer, le patron de Minnesota préférait conserver KAT plutôt que de réaliser un trade qui pouvait affaiblir la franchise sur le plan sportif. En résumé, le président Tim Connelly a eu les mains totalement libres pour gérer ce dossier.

Et pour se projeter sur l'avenir, il a choisi de se débarrasser de Karl-Anthony Towns pour mieux construire autour d'Anthony Edwards.

Trade de Karl-Anthony Towns : les dirigeants NBA valident le choix des Wolves