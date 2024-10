Trade de Karl-Anthony Towns : Les dirigeants NBA valident le choix des Wolves

Le transfert de Karl-Anthony Towns aux Knicks, en échange de Julius Randle et Donte DiVincenzo, a surpris tout le monde. Alors que de nombreux observateurs n’ont pas compris la décision des Timberwolves, Brian Windhorst d’ESPN affirme que plusieurs dirigeants pensent que ce sont eux qui ont « gagné » ce transfert.

« La semaine dernière, j’ai été surpris par le nombre de dirigeants qui pensaient que les Timberwolves avaient gagné ce trade », a expliqué Windhorst sur NBA Today. « C’est inattendu, car la plupart des gens s’accordent à dire que le meilleur joueur de l’échange (Karl-Anthony Towns) a été transféré aux Knicks. Mais je pense qu’ils réagissent à la façon dont les Wolves ont pu rééquilibrer leur équipe […] et réduire leur masse salariale à long terme. »

