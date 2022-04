jSale soirée pour Karl-Anthony Towns. Après la folle remontée subie par les Minnesota Timberwolves face aux Memphis Grizzlies (95-114) lors du Game 3 du premier tour des Playoffs, l'intérieur a été affiché par Ja Morant pour avoir trop rapidement parlé lors d'un temps-mort.

Et même sportivement, le talent de 26 ans n'a pas été à la hauteur avec seulement 8 points et 4 tirs tentés. Face aux médias dans la foulée, KAT a refusé de répondre par rapport à sa performance individuelle. Et il a indiqué vouloir "rentrer à la maison et boire du vin".

Consultant pour TNT, Charles Barkley a déploré ce comportement.

"Je n'arrive pas à croire ses réponses. 'Question suivante' ? C'est la seconde fois, en situation de Playoffs, qu'il a plus de fautes que de points ou de rebonds. Et quelle est sa réponse ? 'Question suivante, je vais boire du vin'. Non, non, non ce sont des conneries ! Tu as été le #1 pick de ta Draft, tu es donc censé être le franchise player, tu dois arrêter de commettre des fautes stupides et surtout mieux jouer. Il n'y a aucune excuse pour un All-Star de rendre une telle copie à deux reprises dans un moment où il faut absolument gagner", a ainsi fustigé l'ex-intérieur.

Karl-Anthony Towns va effectivement devoir prendre ses responsabilités. Dans une série serrée contre les Grizzlies, les Wolves doivent pouvoir compter sur lui pour l'emporter.

