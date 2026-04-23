Les Knicks pourraient explorer un trade pour Karl-Anthony Towns en cas d’échec en playoffs.

L’avenir de Karl-Anthony Towns à New York pourrait dépendre directement du parcours des Knicks en playoffs. Selon Vincent Goodwill d’ESPN, plusieurs dirigeants NBA estiment que la franchise pourrait envisager un trade cet été en cas de contre-performance.

Une pression maximale sur Towns

Au sein de la ligue, un constat revient souvent : Karl-Anthony Towns est un facteur clé pour les ambitions des Knicks.

« Si KAT joue à son meilleur niveau, les Knicks peuvent battre n’importe qui », confie un dirigeant de la conférence Ouest. « Mais il ne le fait pas tous les soirs. Je ne parle pas du scoring, mais de l’intensité défensive et de la présence intérieure. »

Une irrégularité pointée du doigt, surtout à ce niveau de compétition.

Le candidat idéal en cas d’échec

Toujours selon plusieurs dirigeants, Karl-Anthony Towns pourrait devenir la principale cible des critiques si New York échoue.

« S’ils échouent, s’ils ne vont pas en Finales, Towns prendra le plus de critiques », estime un autre dirigeant. « Parce que Brunson ne sera pas visé, et on dira que Towns n’a pas répondu présent. »

Un levier pour un gros trade

Au-delà du sportif, son contrat pourrait aussi jouer un rôle clé. Avec un salaire de plus de 57 millions de dollars la saison prochaine, KAT représente une pièce majeure dans d’éventuels échanges pour une superstar.

Dans ce contexte, le nom de Giannis Antetokounmpo circule déjà en toile de fond.

Un été décisif à venir

Les Knicks ont construit un effectif ambitieux autour de Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns.

Mais sans résultat majeur en playoffs, la stabilité actuelle pourrait être remise en question. Et dans ce scénario, Karl-Anthony Towns apparaît déjà comme le joueur le plus exposé.

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