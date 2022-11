L’action grotesque qui montre les gros problèmes d’alchimie aux Wolves

L’éditorialiste Bill Simmons considère que Karl-Anthony Towns est l’une des superstars avec le plus petit QI basket de la ligue. Il aime employer l’expression imagée et peu flatteuse de « brain farts » pour décrire ces moments où l’intérieur des Minnesota Timberwolves prend des décisions incompréhensibles, voire tout simplement stupides. Le dernier exemple en date, raconté par le journaliste Zach Lowe, est un petit chef-d’œuvre.

KAT se met donc à accélérer pour avoir la balle et continue sa course jusqu’en dehors des limites du terrain, où il finit par récupérer la passe d’Anthony Edwards. Les deux stars des Minnesota Timberwolves sont en tort sur cette action, comme essaye de le montrer Lowe. Avec tout de même une petite mention pour Karl-Anthony Towns qui aurait pu récupérer la gonfle s’il avait au moins pensé à donner un autre angle à son sprint.

the grizzlies just played terribly in 3rd but still extended lead. Seeing Wolves in person is jarring. That spirit they had when last saw em in playoffs is gone. They hardly speak to one another, and when do its usually met w/ an eye-roll.

— Chris Vernon (@ChrisVernonShow) November 12, 2022