Adam Silver donne de nouveaux éléments sur le cas Kawhi Leonard

Alors que l’enquête continue de suivre son cours, ce n’est pas la NBA qui a mis en pause le trade de Kawhi Leonard vers Toronto.

L’enquête concernant un potentiel détournement du Salary Cap de la part des Los Angeles Clippers pour payer Kawhi Leonard dure depuis déjà dix mois, soit aussi longtemps que celle qui a suivi l’assassinat du Président américain John Fitzgerald Kennedy. Et toujours pas de dénouement à l’horizon. Le commissionnaire Adam Silver s’est exprimé sur le sujet lors de son passage à Las Vegas. Il a confié qu’il espérait que la firme d’avocats placée sur le dossier rendrait ses conclusions « avant la fin de l’été » afin de trouver une résolution « avant le coup d’envoi de la prochaine saison. »

Parce qu’en attendant, deux franchises et plusieurs joueurs sont dans l’attente. En effet, alors qu’il avait été annoncé, le trade de Leonard vers les Toronto Raptors (en l’échange de Brandon Ingram et Gradey Dick notamment) est pour l’instant suspendu.

« La ligue n’a pas mis le transfert en pause », assure Silver, en faisant donc comprendre que l’initiative vient de l’une des deux équipes, probablement Toronto. « Les deux parties ont pris la décision de ne pas aller au bout de leur échange parce que l’enquête est toujours en cours. Cette incertitude était déjà connue bien avant le trade. Je ne vois aucune raison de penser que le statut de Kawhi Leonard aurait changé parce qu’il aurait été échangé. »

Le boss explique ainsi que les Raptors étaient au courant des risques associés avec une arrivée de Leonard et ils n’avaient donc pas de raison d’être surpris. L’ailier de 35 ans, double champion NBA, risque une suspension pour une partie de la saison à venir. Son contrat pourrait aussi être annulé, tandis que les Clippers sont sous la menace d’une grosse amende ou d’un retrait de plusieurs tours de draft.

The Athletic confie par ailleurs que les enquêteurs ont aussi étendu le champ de leur investigation en cherchant notamment d’autres sponsors de Kawhi Leonard susceptible d’avoir menés aux mêmes pratiques.

Le trade de Kawhi Leonard à Toronto est suspendu !