Selon Tom Haberstroh, la NBA pourrait envisager l’invalidation du contrat de Kawhi Leonard dans l’affaire Aspire, ouvrant la porte à une free agency explosive.

L’affaire Aspire pourrait avoir des conséquences majeures pour les Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard… et pour toute la NBA.

Selon l’insider Tom Haberstroh, une sanction lourde serait envisagée par la ligue dans le cadre de l’enquête en cours autour d’accords commerciaux liés à Kawhi Leonard. Parmi les options sur la table, une hypothèse radicale : l’invalidation pure et simple du contrat du double champion NBA.

« Peut-être qu’Adam Silver infligera une sanction. Cela pourrait aller jusqu’à forcer l’invalidation du contrat de Kawhi Leonard, et je pense que c’est une des options envisagées », a expliqué Haberstroh.

Une enquête sur un éventuel contournement des règles du salary cap

Au cœur du dossier, des soupçons d’arrangements financiers extérieurs qui auraient permis à Leonard de percevoir des montants en dehors des structures salariales classiques de la NBA. L’enquête menée par la ligue doit déterminer si ces accords ont contourné les règles du salary cap.

Si le propriétaire Steve Ballmer ne serait pas contraint de vendre la franchise, une invalidation du contrat de Kawhi Leonard constituerait un séisme bien plus important sportivement.

Une free agency qui tournerait à la folie

Car si Leonard devenait free agent, le marché s’enflammerait immédiatement.

Haberstroh évoque déjà plusieurs franchises prêtes à se positionner agressivement, notamment les Los Angeles Lakers, les Golden State Warriors et les New York Knicks.

« Si Kawhi Leonard devient free agent, vous allez voir une frénésie autour de lui, avec des équipes comme les Lakers, les Warriors ou les Knicks. Elles essaieraient d’aller le chercher immédiatement. Cela créerait encore plus de chaos », a-t-il ajouté.

Un impact majeur sur l’équilibre de la ligue

Malgré les critiques liées à ses blessures ces dernières années, Leonard reste l’un des joueurs les plus dominants lorsqu’il est en pleine santé. Un départ forcé bouleverserait non seulement les plans des Clippers, mais aussi l’équilibre de la Conférence Ouest.

À ce stade, aucune décision officielle n’a été prise. Mais l’hypothèse d’une invalidation du contrat de Kawhi Leonard transforme déjà l’intersaison à venir en potentiel tremblement de terre. Si tant est que l’enquête que le joueur ou son entourage ait reçu de l’argent dans le cadre d’un contrat bidon sans le savoir… Car s’il est au courant, peut-être sera-t-il lui aussi sanctionné, non ? Non ?