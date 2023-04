Kawhi Leonard blessé au genou, le doute plane à nouveau à L.A.

Peut-être qu'à un moment, ce n'est plus juste de la malchance. Les Los Angeles Clippers sont déjà privés de Paul George pour toute la série contre les Phoenix Suns. Ils ont aussi joué sans Kawhi Leonard la nuit dernière. Ce dernier souffre d'une entorse du genou depuis le Game 1, il a joué malgré ça le Game 2 et il a finalement manqué le Game 3. Un nouveau coup dur pour la franchise californienne.

Leonard aggravated knee in Game 1, played through it in Game 2 and is expected to be day-to-day ahead of Game 4 on Saturday, source tells ESPN. Injury isn't related to his previous ACL injury. https://t.co/v7mXgQLokN

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 20, 2023