Kawhi Leonard forfait pour le Game 5, Tyronn Lue y croit quand même

Kawhi Leonard ne reviendra pas et les Los Angeles Clippers continue de maintenir le suspense en traitant sa situation match après match. Mais l’ailier All-Star, blessé au genou, est probablement forfait pour la série depuis un bon moment. En ne l’annonçant pas officiellement, les Californiens peuvent être tentés de se battre encore et encore, dans l’espoir de récupérer à un moment ou à un autre.

Ce ne sera pas au Game 5, peut-être le dernier de la saison pour L.A. Il est forfait pour cette rencontre décisive. En effet, les Clippers sont menés 1-3 et pourraient se retrouver en vacances en cas de nouvelle défaite contre les Phoenix Suns. Mais Tyronn Lue refuse de baisser les bras et c’est tout à son honneur.

« On a battu Utah en gagnant quatre matches de suite. C’est tout à fait possible », souligne le coach.

Sauf que la différence, justement, c’est que Kawhi Leonard avait joué deux des quatre rencontres en question avant de se blesser. Sans lui (et sans Serge Ibaka), ce n’est clairement pas la même histoire. Les Suns ne sont pas non plus le Jazz. Ils sont sûrs de leur force, mieux coachés et tout simplement plus forts. Autre point très important : les Clippers sont cuits. Ils ont joué… 13 matches en 25 jours. Une fatigue évidente qui devrait cette fois-ci les empêcher de créer l’exploit.

Et si Kawhi Leonard avait joué son dernier match avec les Clippers ?