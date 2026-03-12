Alors que Kawhi Leonard brille actuellement avec les Clippers, l’enquête de la NBA sur son partenariat controversé avec Aspiration pourrait déboucher sur une sanction lourde : jusqu’à trois choix du premier tour de Draft et plus de 30 millions d’amende selon Frank Isola.

Alors que Kawhi Leonard traverse actuellement une excellente période sur les parquets avec les Los Angeles Clippers, un dossier toujours en suspens refait surface en coulisses. Et si les rumeurs évoquées récemment se confirmaient, les sanctions pourraient être particulièrement lourdes.

Dans une enquête détaillée, Torre expliquait que Leonard aurait signé en 2022 un contrat de sponsoring d’environ 28 millions de dollars avec la société financière Aspiration, une entreprise spécialisée dans les services bancaires et les investissements liés aux enjeux environnementaux. Sur le papier, il s’agissait d’un partenariat marketing classique. Mais selon plusieurs sources citées dans l’enquête, ce contrat aurait en réalité été ce que certains décrivent comme un “no-show job” : un accord rémunéré sans véritable activité promotionnelle en échange. L’argent aurait été versé à une entité liée à Leonard, sans qu’une campagne publique notable ou des actions marketing visibles ne soient associées à l’accord.

Invité sur SiriusXM, le journaliste Frank Isola a expliqué ce qu’il entend circuler autour de la ligue concernant l’issue possible de l’enquête de la NBA. Selon lui, les Clippers pourraient perdre jusqu’à trois choix du premier tour de Draft, en plus de devoir s’acquitter d’une amende dépassant les 30 millions de dollars.

Les Clippers, eux, ont toujours nié toute irrégularité et affirment ne pas avoir orchestré un tel montage. Reste alors la grande question : si les sanctions évoquées par Frank Isola se confirmaient, seraient-elles trop sévères… ou pas assez ? D’un côté, la NBA s’est historiquement montrée très stricte lorsqu’il est question de contournement du salary cap, car l’équilibre compétitif de la ligue repose en grande partie sur ce système. Une sanction lourde enverrait donc un message clair.

De l’autre, retirer trois premiers tours de Draft à une franchise reste une punition majeure, capable d’impacter son avenir pendant plusieurs années. Sans preuve directe d’un montage organisé par les Clippers eux-mêmes, certains pourraient juger la sanction disproportionnée.

En attendant une décision officielle de la ligue, le dossier reste donc ouvert, même si les performances actuelles de Kawhi Leonard ont, pour un temps, fait passer cette affaire au second plan.