Kawhi Leonard : les Clippers rejettent la responsabilité sur Team USA

Kawhi Leonard a quitté Team USA la semaine dernière en plein camp d'entraînement pour les Jeux Olympiques 2024. Sur le coup, tout le monde s'est dit qu'il s'agissait d'une demande des Los Angeles Clippers, inquiets pour la santé de leur franchise player après lui avoir fait signer une prolongation de contrat quelques semaines plus tôt. La franchise californienne a tenu à se défendre face à ces suppositions. Lawrence Frank, le président des opérations basket des Clippers, a rejeté la responsabilité du départ de Kawhi Leonard sur... Team USA.

"Cette décision est celle de USA Basketball et j'en ai été très déçu. Kawhi avait envie de jouer et on voulait qu'il joue. J'ai assisté aux deux premiers entraînements et il semblait très bien.

Je n'étais pas là lorsqu'ils ont décidé de prendre une direction différente et je leur ai dit que j'aurais aimé qu'ils lui donnent plus de temps. On n'aurait pas mis Kawhi sur le terrain si on avait pas la certitude qu'il serait capable de participer à l'expérience olympique dans son intégralité. Je comprends le point de vue de USA Basketball, mais personne n'a de boule de cristal", a expliqué Frank.

Dans le fond, les Clippers sont quand même probablement rassurés de savoir que leur joueur majeur, après le départ de Paul George, ne va pas mettre son corps à l'épreuve lors du tournoi olympique. Simplement, il est étonnant qu'après l'avoir fait venir, Team USA ait finalement choisi de le libérer et de sélectionner Derrick White. Et comme on ne peut pas compter sur Kawhi Leonard pour s'exprimer sur le sujet...