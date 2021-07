Même blessé, Kawhi Leonard attire les convoitises. Il devrait tester la free agency cet été et signer un contrat max. Mais où ?

Kawhi Leonard peut devenir unrestricted free agent cet été. Pour cela, il devrait décliner sa player option qu’il a sur sa dernière année de contrat. Ce qui lui permettrait de quitter les Los Angeles Clippers s’il le désirait.

Cet été, il a donc la possibilité de sortir de son contrat. Ce qu’il devrait faire même s’il doit toucher 36 millions de dollars la saison prochaine. A 30 ans, il a en effet tout intérêt à signer un gros contrat sur plusieurs années.

Forcément, plusieurs équipes tentent de profiter de cette situation pour l’attirer. Même s’il est actuellement blessé pour une longue durée. A la manière d’un Kevin Durant il y a deux ans, ils pourraient rejoindre l'une des teams prêtes à investir sur lui tout en sachant qu’elles devraient patienter une année avant de le voir jouer. A la manière d'un Klay Thompson, il pourrait signer un contrat max avec son équipe actuelle.

Les Knicks veulent convaincre Kawhi Leonard de lâcher les Clippers

Il y a quelques jours, Marc Stein assurait que les Dallas Mavericks, les New York Knicks et le Miami Heat ne sont plus convaincus que Kawhi Leonard restera aux Los Angeles Clippers.

L’insider Adrian Wojnarowski, lui, est au contraire convaincu :

« Je n’ai aucune indication que Kawhi Leonard est intéressé par quoi que ce soit d’autre que de re-signer avec les Clippers et se rétablir de sa blessure », a-t-il indiqué dans le « Woj & Lowe Free Agency Special ». « Vu la façon dont ils (les Clippers) procèdent, c’est qu’ils ont en tête qu’ils garderont Kawhi Leonard », a-t-il ajouté.

Un nouveau contrat du joueur permettrait à Los Angeles de s’assurer d’être compétitif au moins jusqu’en 2023-24, dernière saison du contrat de Paul George. La saison prochaine sera compliquée puisque Kawhi Leonard risque de la manquer entièrement après sa blessure aux ligaments croisés.

Mais sans lui, l’équipe a réussi à atteindre les Finales de Conférence cette année. En continuant de construire autour de ce noyau, elle sera donc logiquement un prétendant au titre NBA quand il reviendra.

S'il revient... Car avec un joueur aussi dur à cerner qu'imprévisible dans ce type de situation, c'est toujours difficile d'être sûr à 100%. Même quand on s'appelle Wojnarowski. Et même s'il semble actuellement plus parti pour faire une Klay Thompson qu'une Kevin Durant.

Kawhi Leonard, une Free Agency inspirée par Kevin Durant ?