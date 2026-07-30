L'issue de l'enquête sur les Clippers pourrait ne pas intervenir avant 2027, ce qui retarderait encore le retour de Kawhi Leonard aux Raptors.

Le feuilleton Kawhi Leonard est loin d'être terminé. Selon Baxter Holmes d'ESPN, l'enquête de la NBA sur un possible contournement du salary cap par les Los Angeles Clippers pourrait se prolonger jusqu'en 2027, retardant encore davantage le transfert de l'ailier vers les Toronto Raptors.

Une perspective liée à la complexité du dossier et à la possibilité d'une longue bataille juridique.

Une procédure qui pourrait s'éterniser

La NBA enquête depuis près de dix mois sur un contrat de sponsoring de 28 millions de dollars signé en 2022 entre Kawhi Leonard et Aspiration, une société aujourd'hui en faillite qui entretenait également un important partenariat commercial avec les Clippers.

La ligue cherche à déterminer si cet accord constituait un moyen détourné de rémunérer Leonard en dehors de son contrat NBA.

Selon ESPN, si la NBA, les Clippers et la National Basketball Players Association (NBPA) ne parviennent pas à s'entendre sur les conclusions de l'enquête ou sur d'éventuelles sanctions, le dossier pourrait être soumis à un arbitre indépendant.

Une telle procédure repousserait potentiellement toute décision finale jusqu'en 2027.

Le syndicat des joueurs est prêt à riposter

Des sources proches de la NBPA expliquent à ESPN que le syndicat contestera toute sanction s'il estime que la NBA ne dispose pas de preuves suffisantes.

De son côté, le directeur exécutif de la NBPA, David Kelly, avait déjà déclaré plus tôt en juillet ne pas avoir vu d'éléments laissant penser que les Clippers avaient réellement enfreint les règles.

Les Clippers, eux aussi, continuent de nier catégoriquement toute tentative de contournement du salary cap et seraient prêts à défendre leur position jusqu'au bout.

Le transfert de Kawhi toujours bloqué

Cette enquête a déjà une conséquence très concrète.

L'échange conclu le 30 juin entre les Clippers et les Raptors, qui doit renvoyer Kawhi Leonard à Toronto contre Brandon Ingram, Gradey Dick, plusieurs choix de draft et un échange de picks, reste suspendu.

Les Raptors ont expliqué que la NBA les avait informés qu'en cas de finalisation du transfert avant la fin de l'enquête, ils assumeraient eux-mêmes le risque d'éventuelles sanctions visant Leonard, comme une suspension ou même une annulation de son contrat.

Les deux franchises affirment toujours vouloir mener l'opération à son terme. Mais tant que l'enquête ne sera pas définitivement bouclée, l'avenir de Kawhi Leonard restera en suspens.

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