Kevin Durant a répondu aux critiques de Shaquille O'Neal et Charles Barkley sur son leadership et sa place dans l'histoire.

Kevin Durant lit et écoute toujours ce qui se dit sur lui. Il n'est pas passé à côté des nouvelles critiques des membres éminents d'Inside the NBA sur TNT, Shaquille O'Neal et Charles Barkley. Les deux larrons ont encore expliqué qu'à leurs yeux, KD ne pouvait pas être parmi les plus grands de l'histoire tant qu'il n'avait pas gagné de titre en tant que leader principal d'une équipe.

Le double MVP des Finales n'entend pas être perturbé par leur avis.

"Est-ce que leurs attentes sont injustes ? Très clairement. On en est à un point où ils veulent que j'aille jouer avec Scoot Henderson (le probable n°2 de la Draft 2023, NDLR) et que je gagne un titre, sans quoi ils ne me donneront pas de crédit. Je n'ai pas besoin que vous me donniez du crédit, que ce soit Barkley ou Shaq. Vous n'avez pas besoin de me regarder jouer. Ne parlez pas de moi si vous ne m'aimez pas. Je ne vais pas arrêter de faire ce que je fais. Tout le monde a droit à son opinion, ça ne va pas changer mon approche. Pour ce qui est d'être un leader, je ne suis pas là pour coacher. Quoi qu'il advienne, on le vivra ensemble. Le leader, c'est Monty. C'est le coach. Le GM construit l'équipe. Moi, je suis là pour jouer au basket, c'est ça mon job", a-t-il expliqué chez Yahoo Sports.

S'il est champion avec les Suns, Kevin Durant ne trouvera sans doute pas grâce aux yeux du tandem Shaq-Chuck. Sauf surprise, ils considéreront toujours que KD s'est greffé à un projet, avec deux leaders déjà bien identifiés, Devin Booker et Chris Paul.

On notera que Durant mentionne Scoot Henderson, plutôt que Victor Wembanyama. Il a probablement compris que s'il se retrouvait dans la même équipe que le Français, les ambitions de l'équipe en question seraient immédiatement très élevées...

Kevin Durant et les Suns, 5 conclusions bien trop hâtives