Kelly Oubre nouvelle gâchette des Charlotte Hornets

Après seulement un an à Golden State, Kelly Oubre Jr migre vers la Caroline du Nord et les Charlotte Hornets.

Kelly Oubre n'aura pas laissé d'empreinte indélébile chez les Golden State Warriors. Après un an dans la Bay Area, l'ancien ailier de Kansas change déjà de crémerie. Oubre, qui était free agent cet été, file à l'Est, pour un contrat de deux ans et 26 millions de dollars, annonce Shams Charania de The Athletic.

Kelly Oubre, 25 ans, tournait à 15.4 points et 6 rebonds la saison passée et voilà qui ressemble à un joli coup de la part de Mitch Kupchak. Le General Manager des Hornets était plutôt calme depuis le début de la free agency et cette arrivée va rassurer les fans. Oubre était l'un des free agents les plus intrigants au regard de sa panoplie et de son âge.

Les Warriors auraient aimé conserver l'intéressé, mais la proposition de sortir du banc, comme en fin de saison, ne lui a visiblement pas convenu. Il s'agit de la quatrième franchise NBA de Kelly Oubre depuis sa Draft en 15e position par les Washington Wizards en 2015. Son passage à Phoenix entre 2018 et 2020 est sans doute celui durant lequel Oubre a été le plus à son avantage.

C'est en tout cas joueur prolifique et au profil polyvalent que James Borrego espérera avoir à disposition à la reprise.

