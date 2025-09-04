Kevin Durant encense Barkley… et le tacle en même temps

Kevin Durant aurait pu prendre un peu ombrage des déclarations de Charles Barkley dans le podcast de Bill Simmons chez The Ringer. On a déjà vu KD être un poil susceptible, que ce soit pour répondre à des attaques de gens connus ou d'internautes totalement lambda... Mais là, après avoir entendu "Chuck" le tenir responsable, au même titre que LeBron James, de la mise en place de mesures financières drastiques comme le second apron, il l'a même défendu !

En réponse à un internaute sur X qui pensait l'offenser en lui disant que sans l'existence des super teams il serait dans la même catégorie que Charles Barkley, c'est à dire un MVP sans bague, Kevin Durant a posté : "Charles Barkley est l'un des plus grands de tous les temps. Tu détestes le basketball donc tu le tiens pour acquis depuis toutes ces années. Charles est l'un des athlètes les plus unique de l'histoire du sport. Me comparer à lui n'est pas l'insulte que tu penses me faire".

Charles Barkley tranche entre Jordan, Kobe et LeBron : « C'est un gentil, les 2 autres voulaient te tuer »

Peut-être peut-on aussi considérer que tout le monde a un peu raison là-dedans ? Barkley avec le fait que la mode des superteams a irrité la NBA et l'a poussée à agir. L'internaute dans le fait que s'il n'avait pas rejoint les Warriors, KD n'aurait peut-être jamais été champion. Et KD dans le fait que les titres ne font pas tout et que Charles Barkley est au moins aussi légendaire que d'autres plus titrés.

Bon, ajoutons quand même que peu après ça, Kevin Durant s'est mis à retweeter des anciens articles à charge contre l'éthique de travail, le comportement et l'absence de jeu défensif de Charles Barkley pour tenter de faire taire quelques opportuns... "Chuck" n'a pas toujours été tendre, encore moins dernièrement, avec Kevin Durant. C'est donc de bonne guerre...