La réponse ironique de Kevin Durant aux rumeurs sur ses réseaux sociaux

C’est le genre d’affaire qui n’en est pas vraiment une faute de preuves mais qui passionne tout de même internet. Kevin Durant, superstar NBA déjà attrapée plusieurs fois pour ses « burner accounts » (des comptes anonymes qu’il utilisait pour répondre sur les réseaux sociaux), serait coupable d’avoir envoyé plusieurs messages privés dans lesquels il descendait certains de ses coéquipiers actuels et passés. Des captures d’écran des conversations privées avec le compte supposément tenu par le joueur ont filtré et ont même été compilé en étant rebaptisées « KD files. »

Il semblait évident que le vétéran serait questionné sur le sujet par les journalistes. Surtout parce que certains messages concernent Jabari Smith et Alperen Sengun. Sans surprise, Kevin Durant s’est contenté de nier : « Je comprends que vous me posiez la question mais je n’ai pas le temps pour les trucs insensés de Twitter. Mes coéquipiers savent très bien. On est concentré depuis le début de la saison. »

Sa réponse est vraiment ironique parce que KD a, au contraire, tout le temps du monde pour répondre et interagir sur les réseaux sociaux, parfois même en prenant des longs moments pour débattre de sujets futiles… le tout avec son propre compte. Est-ce qu’il a en plus du temps pour alimenter des discussions sur ses éventuels profils cachés ? C’est une autre histoire.

Kevin Durant pris en flag en train de critiquer salement ses coéquipiers ?