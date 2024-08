Kevin Durant, un gros chèque déjà promis aux Suns ?

Sous contrat jusqu'en 2026, l'ailier des Phoenix Suns Kevin Durant fait régulièrement l'objet de rumeurs. Récemment, il se disait que les Houston Rockets se tenaient ainsi prêts à lancer une offensive pour l'ex-star de l'Oklahoma City Thunder.

Avant même le coup d'envoi de la saison 2024-2025, la réponse de la franchise de l'Arizona pourrait être claire : prolonger KD ! Sous contrat jusqu'en 2026, le joueur de 35 ans est effectivement éligible à une prolongation, pour une année supplémentaire à 59,7 millions de dollars, jusqu'au 21 octobre.

Et le patron des Suns Josh Bartelstein a bien l'intention de lancer les discussions avec Durant.

"Le plus important, c'est que Kevin aime être ici et que nous aimons l'avoir ici. Il se concentre sur les Jeux Olympiques, mais nous sommes toujours en train de discuter. La relation est ce qui compte le plus. Et elle est au beau fixe.

Je parle tout le temps à Rich Kleiman (l'agent de KD, ndlr), qui travaille avec Kevin. Les conversations sont excellentes, non seulement en ce qui concerne une prolongation, mais aussi sur tout le reste. Nous nous parlons tout le temps", a ainsi assuré le dirigeant de Phoenix pour l'Arizona Republic.

Bien évidemment, une prolongation de Kevin Durant n'écarterait pas définitivement la possibilité d'un trade à l'avenir. Mais il s'agirait tout de même d'un signal fort concernant le lien entre les deux camps. Et une vraie confirmation : les Suns croient encore beaucoup au projet autour de KD, Devin Booker et Bradley Beal.

