Kevin Durant commence à se sentir vieux

Kevin Durant a fêté ses 33 ans fin septembre. L'époque où le jeune "KD" débarquait en NBA à Seattle via le 2e pick de la Draft 2007 ne paraît pourtant pas si loin... L'ailier des Brooklyn Nets est depuis devenu MVP, deux fois MVP des Finales et deux fois champion NBA. Si physiquement il se sent bien depuis son retour d'une grave blessure l'an dernier, c'est plutôt dans ses interactions avec les autres qu'il commence à voir poindre le fameux "Father Time"...

Invité dans l'émission Knuckleheads de Quentin Richardson et Darius Miles, Kevin Durant a ainsi expliqué :

"Des gars viennent me voir et me disent : 'Yo, je te regardais jouer quand j'étais petit'. J'ai été ce même gamin qui disait ça à d'autres joueurs. Parfois, c'est un peu doux-amer comme sensation, parce que du coup je me dis : 'Merde, je suis en train de devenir vieux'. Quand je vois Jayson Tatum, je me rends compte qu'il a 10 ans de moins que moi. Mais moi je regardais Kobe Bryant de la même manière quand on jouait avec Team USA, en me disant que ce gars était un tueur dans la ligue depuis tellement d'années... Pendant ta carrière, tu perds parfois un peu confiance, puis tu vois ces gars-là qui ont traversé ce que toi tu as traversé et tu trouves de l'inspiration chez eux".

On espère évidemment que Kevin Durant ne prévoit pas de s'arrêter de si tôt. On a déjà été privés pendant une saison complète de son aura et de son talent sur le terrain, ça suffit amplement.

