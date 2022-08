Kevin Durant dément vouloir prendre sa retraite s’il n’est pas tradé

Ces derniers jours, on disait Kevin Durant prêt à boycotter le training camp des Brooklyn Nets s'il n'est pas tradé avant le début de la saison. C'est toujours possible, mais rien ne l'indique à l'heure actuelle, si ce n'est le sentiment de Brian Windhorst d'ESPN. En revanche, KD a pris le temps de balayer d'un revers de la main l'autre rumeur embarrassante de la semaine : celle qui l'annonçait prêt à prendre sa retraite plutôt que d'être contraint de respecter son contrat avec les Nets.

Discret sur sa situation professionnelle depuis le début de la saga, Kevin Durant est sorti de sa réserve, passablement agacé.

L'idée était quand même farfelue quand on sait à quel point KD ne pense quasiment qu'au basket et aime son métier, indépendamment du bras de fer qu'il semble prêt à entamer avec Brooklyn. Pour ce qui est du boycott en question, dans le même moule que ce qu'a fait Ben Simmons, voici ce qu'expliquait Windhorst dans son podcast il y a quelques jours.

I know most people will believe unnamed sources over me but if it’s anyone out there that’ll listen, I don’t plan on retiring anytime soon. Shit is comical at this point.

— Kevin Durant (@KDTrey5) August 15, 2022