Kevin Durant et Devin Booker, un niveau de frustration élevé

Les Phoenix Suns sont dans une très mauvaise passe eu égard à leurs attentes. Une situation qui génère beaucoup de frustrations pour Kevin Durant et Devin Booker.

La franchise de l’Arizona a perdu 6 de ses 7 derniers matches. Et notamment les trois derniers. Les Phoenix Suns sont désormais sous les 50% de victoire et, avec leur 11e place à l’Ouest, ils ne seraient même pas au play-in si la saison s’arrêtait maintenant.

« On a des gars qui ont déjà gagné au très haut niveau, qui ont de grosses attentes », concédait le coach Mike Budenholzer.

Logiquement, les superstars vivent mal cette période.

« Le niveau de frustration est élevé », confirme Devin Booker. « Nous sommes tous des compétiteurs ici, et nous réalisons que ces matches, on va les payer en fin de saison. On veut gagner du terrain, aller chercher un classement qui nous mettrait au play-in et juste gagner chaque match possible. »

Pour Kevin Durant, les Suns doivent jouer mieux, évidemment. Et ça commence par lui :

« J’ai le sentiment que je peux faire beaucoup, je pense juste que je dois être meilleur. Et je pense que chaque joueur dans le vestiaire a la même mentalité. On doit tous se regarder dans le miroir, et on sera une meilleure équipe. »

