Kevin Durant explique pourquoi il répond aux trolls sur les réseaux

L'un des signes distinctifs de Kevin Durant par rapport aux autres superstars NBA, c'est cette habitude qu'il a prise de répondre quasi systématiquement à de parfaits inconnus, souvent critiques, sur les réseaux sociaux. Sur X, anciennement Twitter, "KD" rate rarement une occasion de discuter avec ses followers, qu'il soit bien intentionnés ou simplement là pour se faire remarquer ou le titiller. Sur Boardroom, l'ailier des Phoenix Suns, récemment sacré champion olympique à Paris avec Team USA, a expliqué sa démarche.

"Tout l’intérêt d’utiliser les réseaux sociaux c’est d’interagir avec les gens non ? Donc vous me suivez pour avoir une chance de peut-être interagir avec moi. Si tu trolles je vais troller aussi. Si tu montres de l’amour j’en montrerai aussi. J’essaie de rendre la même énergie autant que possible, pour donner aux gens une idée un peu plus approfondie de qui je suis", a expliqué Kevin Durant, dans des propos traduits par Basket-Infos.

Pour certains, cette propension à répondre aux provocations est une forme d'insécurité. Pour Kevin Durant, c'est simplement une manière de ne pas laisser passer certaines choses et, parfois, de nourrir le débat et les interactions avec des gens qui auraient très peu de chances de le croiser en temps normal.