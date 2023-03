Kevin Durant fan de l’évolution de Devin Booker

En février dernier, les Phoenix Suns ont misé sur Kevin Durant avec un mega trade avec les Brooklyn Nets. Avec ce mouvement, la franchise de l'Arizona vise clairement le titre NBA en comptant énormément sur l'association entre l'ailier et Devin Booker.

A 34 ans, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder doit encore trouver sa place dans le collectif de Phoenix. Notamment par rapport à Booker, leader désigné de cette équipe par le passé. Et justement, Durant a tenu à insister sur l'évolution de son partenaire depuis ses débuts en NBA.

"Du temps passé à m'entraîner avec Devin Booker l'été dernier ? C'était seulement un jour. Je surveille la carrière de Book et le regarde depuis Kentucky. C'est simplement remarquable de voir son évolution et son développement sur le plan mental.

Il peut marquer dans toutes les zones, sait comment se comporter en tant que meneur et peut diriger l'attaque. Il a évolué depuis Kentucky car j'ai apprécié de voir qu'il était plus qu'un tireur, et plusieurs personnes n'avaient pas vu l'intégralité de son jeu.

Mais une fois qu'il a débarqué dans cette Ligue, Book a démontré son jeu. Et je le regarde depuis. C'est une bonne chose d'être dans la même équipe", a apprécié Kevin Durant pour The Athletic.