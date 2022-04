Kevin Durant et James Harden, un fossé creusé dès le début de saison…

Au moment d'expliquer le départ de James Harden des Brooklyn Nets pour les Philadelphia Sixers, sa relation avec Kyrie Irving a beaucoup fait parler. Mais quid de celle de l'arrière avec Kevin Durant ? Anciens coéquipiers à l'Oklahoma City Thunder, les deux hommes ont toujours eu de bons rapports.

Cependant, les langues commencent doucement à se délirer par rapport à leur récente coloration. Ainsi, selon le média ESPN, les deux stars ont eu des problèmes dès le training camp cette saison. Au retour de l'intersaison, KD a peu apprécié les grosses difficultés de son partenaire en raison d'une condition physique douteuse.

Pour expliquer cette méforme, Harden a évoqué sa blessure aux ischio-jambiers. Mais de son côté, Durant attendait un investissement bien plus important de la part de son coéquipier par rapport au projet de remporter un titre.

Sans langue de bois, le leader des Nets l'a confronté. Et le barbu a trouvé cette remarque "irritante et moralisatrice". A partir de ce moment-là, ce conflit entre eux a perduré et les membres de l'équipe n'ont pas été en mesure d'arranger la situation.

Au fil des semaines, James Harden a été de plus en plus isolé au sein du vestiaire. Et son immobilisme a provoqué la frustration des joueurs et du staff. Au point de pousser Brooklyn à accepter son départ.

Une fin et un échec pour le Big Three des Nets.

