Kevin Durant joue beaucoup trop, mais ça ne l’inquiète pas

Pour un joueur de 33 ans qui a subi la pire blessure possible pour un joueur de basket il y a deux ans et demi, Kevin Durant joue beaucoup. Les Nets n'ont pas tellement eu le loisir de mettre au repos leur superstar cette saison, tant ils sont dépendants de ses performances d'élite pour rester dans le haut du tableau à l'Est. Sur les deux derniers matches, "KD" a joué 85 minutes en cumulé... A quel moment est-ce qu'il faut considérer que Brooklyn fait courir un risque à l'ancien Warrior ?

La question du load management ne chagrine en tout cas pas Kevin Durant. Au sortir de la défaite à Portland lundi, le double MVP des Finales n'a pas voulu que l'on s'apitoie sur son sort.

"Est-ce que je suis inquiet de mon temps de jeu élevé ? Non. Laissez-moi mourir sur le terrain (rires) ! Non, je plaisante, mais je ne suis pas inquiet. Quand le coach voudra me donner un jour de repos, je le soutiendrai, mais je ne suis pas en demande de ça. Je vais jouer jusqu'à ce que l'on me dise de me reposer", a prévenu Durant lors de son passage devant la presse.

Kevin Durant joue 37 minutes par match, soit sa moyenne la plus élevée depuis la saison 2013-2014, celle qui l'avait vu être élu MVP pour la première et dernière fois de sa carrière en saison régulière. On espère bien évidemment que Steve Nash aura à un moment la possibilité de faire souffler celui qui est toujours dans les clous pour tenter de succéder à Nikola Jokic.

En NBA, seul Fred VanVleet a un temps de jeu moyen plus élevé que Kevin Durant cette saison, c'est dire...

