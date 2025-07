Kevin Durant, le détail du premier trade à 7 équipes de l’histoire

Le trade envoyant Kevin Durant aux Houston Rockets est maintenant officiel. Et il est historique, par le nombre d’équipes impliquées.

Si la free agency NBA est ouverte depuis une semaine, les deals ne peuvent être signés que depuis hier soir. Chaque année, il y a en effet un « moratoire », une période pendant laquelle les équipes et les joueurs ne peuvent que discuter et se mettre d’accord.

Maintenant que ce moratoire est terminé, on connaît l’ampleur du trade de Kevin Durant. Outre les Houston Rockets et les Phoenix Suns, cinq autres équipes sont concernées : les Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers et Minnesota Timberwolves. Jamais un échange de joueurs n’avaient impliqué 7 équipes.

Au total, ce sont six joueurs (Kevin Durant, Jalen Green, Dillon Brooks, Clint Capela, David Roddy and Daeqwon Plowden), 1 premier tour de draft (le #10 de la dernière draft, Khaman Maluach) et 12 deuxièmes tours qui ont bougé. En outre, les Rockets ont fait un swap d’un deuxième tour avec les Hawks et leur ont envoyé de l’argent.

Voici ce que toutes les franchises impliquées récupèrent dans le cadre de ce deal :

Phoenix Suns :

Jalen Green

Dillon Brooks

Le pick #10 de la draft 2025 : Khaman Maluach

Le pick #31 de la draft 2025 : Rasheer Fleming

Le pick #41 de la draft 2025 : Koby Brea

Daeqwon Plowden

1 futur pick du 2e tour

Houston Rockets :

Kevin Durant

Clint Capela

Brooklyn Nets :

2 futurs picks du 2e tour

Golden State Warriors :

Le pick #52 de la draft 2025 : Alex Toohey

Jahmai Mashack

Atlanta Hawks :

Un swap d’un choix de 2e tour (avec les Rockets)

David Roddy

Du cash

Los Angeles Lakers :

Le pick #36 de la draft 2025 : Adou Thiero

Minnesota Timberwolves :

Le pick #45 de la draft 2025 : Rocco Zikarsky

2 futurs picks du 2e tour Du cash

Une collaboration entre plusieurs équipes à cette échelle est proprement inédite. Reste à voir si ce deal qui marque un virage total dans la direction des Houston Rockets et des Phoenix Suns portera ses fruits.

