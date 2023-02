Kevin Durant, le joueur préféré de… Mikal Bridges

L’ironie de la situation est palpable. Peut-être pour la première fois de l’Histoire, un joueur a été transféré contre son ancienne idole. Mikal Bridges admirait en effet Kevin Durant quand il était plus jeune.

Lorsque les Nets ont posé la question à leur recrue, ils ne s’attendaient certainement pas à cette réponse. Et pourtant…

Mikal Bridges when asked who his favorite athlete growing up was:

"Kevin Durant" 😅😂

(via @BrooklynNets) pic.twitter.com/OA3YNtZ8H8

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 24, 2023