Kevin Durant et Mike Budenholzer, c’était tendu…

Les Phoenix Suns connaissent décidément une saison animée. Ces dernières semaines, les résultats ont été négatifs et les rumeurs se sont multipliés. Notamment concernant une implosion cet été, avec un potentiel trade de Kevin Durant.

Dans ce contexte, cette équipe tente tout de même d'arracher le Play-in. Et la nuit dernière, elle a décroché la victoire contre les Los Angeles Clippers (119-117). Auteur de 34 points, KD a d'ailleurs été le grand artisan de ce succès.

Mais pendant le match, l'ailier s'est aussi fait remarquer lors d'un petit accrochage... avec son coach Mike Budenholzer. Alors que l'entraîneur des Suns lui avait attrapé le bras, Durant l'a repoussé avant un échange animé. Cependant, par la suite, le calme est revenu et la superstar a fait le premier pas pour échanger.

"C'est ce qui arrive (les commentaires autour de ça, ndlr), quand tu ne connais pas la dynamique d'une relation n'est-ce pas ? Tu vois un truc à la télévision, tu vois une citation et maintenant tu pousses cette histoire comme si Bud et moi ce n'était pas comme ça tout le temps.

Nous sommes des compétiteurs et nous voulons voir les choses réalisées de la bonne manière. Parfois, ma façon de faire n'est pas celle que Bud veut, et vice versa. Il me permet, en tant que joueur et vétéran, d'exprimer mon opinion.

Si nous étions tous les deux indifférents, cela n'arriverait jamais. Je suis heureux que la victoire permette de balancer sous le tapis ces conneries car les gens - même ici à Phoenix - voulaient tellement bondir sur cette histoire.

'Oh, c'est la raison pour laquelle l'équipe ne joue pas bien'. Il faut arrêter. Cela montre que Bud et moi, nous avons vraiment à coeur d'essayer de redresser la barre et de gagner", a martelé Kevin Durant en conférence de presse.

Effectivement, il vaut probablement mieux cette scène qu'une absence de réaction. Les deux hommes sont toujours investis pour tenter de sauver l'exercice 2024-2025 des Suns.

🚨MUST SEE🚨Here's the FULL VIDEO exchange with Kevin Durant and Mike Budenholzer... Bud grabs KD arm.. KD pulls it away... what the broadcast DID NOT show you --- after the TV timeout, our camera caught KD tapping Bud to talk. @12SportsAZ pic.twitter.com/9tyWmcm1G1 — Cameron Cox (@CamCox12) March 5, 2025

