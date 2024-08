Kevin Durant ne retrouvera pas le 5 majeur de Team USA

Kevin Durant devrait jouer encore plus pour les matches à élimination de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais il ne sera toujours pas un titulaire de cette Team USA.

« Si Kevin Durant avait été là dès le jour 1, il y aurait des chances qu’il soit titulaire », a expliqué hier Steve Kerr. « C’était le pan à la base. Mais étant donné qu’il a manqué tous nos matches amicaux et qu’il est arrivé tard, on a entre-temps établi un line-up qui nous a plu. Quand il est revenu, il ne pouvait jouer qu’un certain nombre de minutes contre la Serbie. Et il a tellement bien joué, il s’intègre tellement bien avec ce groupe, et c’était dévastateur de voir ce groupe ensemble.

Donc il n’y a pas de plan pour changer ça. Mais, bien sûr, comme les matches deviennent plus difficiles, j’imagine que Kevin va jouer de plus en plus de minutes. Il va continuer à sortir du banc pour le moment, mais nous allons de plus en plus nous reposer sur lui. »

Pour rappel, Kevin Durant a souffert d’une blessure au mollet qui l’a empêché de prendre part aux cinq matches amicaux de Team USA. Une absence qui ne semble avoir eu aucun impact sur le scoreur, tant il a été monstrueux dès son premier match du tournoi.

De manière générale, son impact est énorme avec la second unit. Et, malheureusement pour le Brésil, on ne voit pas trop comment les choses devraient changer. Surtout que comme le rappelle Steve Kerr, Kevin Durant devrait avoir un peu plus de temps de jeu cette semaine…