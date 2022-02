Kevin Durant, les Brooklyn Nets fixés pour son retour !

Les Brooklyn Nets commencent, petit à petit, à récupérer l’intégralité de leur effectif. Kyrie Irving voit enfin "la lumière au bout du tunnel" concernant ses restrictions. Ben Simmons prépare son retour. Goran Dragic sera bientôt disponible. Tout comme Kevin Durant !

Depuis le 16 janvier dernier, l’ailier se retrouve à l’arrêt en raison d’une blessure au genou. Une entorse des ligaments qui a entraîné une indisponibilité de plusieurs semaines. Mais dès la semaine prochaine, l’ancien joueur de l’Oklahoma City Thunder pourrait retrouver la compétition.

"Chaque jour, il se trouve plus proche (d’un retour, ndlr). Nous verrons bien. Je pense qu'il sera de retour la semaine prochaine. Cela pourrait être rapide, cela pourrait être toute la semaine, sauf contretemps.

Je pense que Kevin, depuis toute sa carrière, a eu cette faculté à bien guérir. Donc la première chose à faire est de le ramener en bonne santé et de le rassurer sur sa santé et son corps pour qu'il puisse bouger et être libre.

Lorsqu'il sera de retour, il apportera évidemment beaucoup à notre équipe des deux côtés du parquet... Il reste l'un des plus grands marqueurs de tous les temps. Et nous savons aussi qu'il nous aide sur le plan défensif ; il nous donne plus de taille et de longueur.

C'est donc un grand absent pour nous, et dès qu'il reviendra, il aura un impact sur notre équipe", a commenté le coach des Nets Steve Nash.