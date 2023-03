Tout va bien pour Kevin Durant chez les Phoenix Suns. Retardés en raison de sa blessure au genou, les débuts de l'ailier avec la formation de l'Arizona sont quasiment parfaits : 3 victoires en 3 matches et trois belles performances individuelles.

Mais jusqu'à maintenant, le joueur de 34 ans a uniquement évolué à l'extérieur. Impatient, le natif de Washington a hâte de réaliser ses premiers pas à la Footprint Center pour la réception de l'Oklahoma City Thunder jeudi.

"Je suis heureux d'avoir pu faire quelques matches à l'extérieur pour me familiariser avec le jeu, car je sais qu'il y aura beaucoup de bruit ici. J'ai hâte de voir nos fans. Je sais qu'ils sont impatients de nous voir sur le terrain.

J'essaie juste de revenir à la normale le plus vite possible. Je suis heureux de rejouer et les choses vont revenir à la normale. L'énergie que nous avons, de la première seconde où vous entrez dans le gymnase jusqu'à ce que tout le monde le quitte, est tellement positive. Cela vous donne envie de venir travailler", a confié Kevin Durant pour ESPN.