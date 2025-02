Kevin Durant était prêt à partir des Suns… pour le Heat !

On le sait, Kevin Durant a fait l'objet de nombreuses discussions à l'occasion de la deadline des trades. Les Phoenix Suns ont d'ailleurs été proches de s'entendre avec les Golden State Warriors concernant un échange de l'ailier. Mais le joueur de 36 ans a lui-même tué cette piste.

Comment ? Il a expliqué aux Dubs qu'il ne souhaitait pas revenir. Pour autant, sur la fin du marché, KD aurait tout de même pu bouger. Selon les informations du média ESPN, le natif de Washington se montrait ouvert à l'idée de rejoindre le Miami Heat !

Et entre les Suns et le Heat, il y a bel et bien eu des discussions à ce sujet, dans un deal qui aurait permis à Phoenix de récupérer Jimmy Butler. Le problème ? La formation de l'Arizona avait de grosses demandes pour céder Durant.

A Miami, il n'était pas question de se saigner pour un vétéran de 36 ans sous contrat jusqu'en 2026. Face aux demandes, jugées trop importantes des Suns, le Heat s'est ensuite tourné vers les Warriors. Avec le deal concernant notamment Butler et Andrew Wiggins.

En tout cas, cette nouvelle confirme la tendance : le futur de Kevin Durant aux Suns se révèle très incertain. Phoenix a sérieusement pensé à dire stop, et KD n'était pas totalement fermé à l'idée d'un départ... Rendez-vous l'été prochain ?

