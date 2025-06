Cet atout du Heat qui peut tout changer dans le trade de Kevin Durant

Tout le monde sait que Kevin Durant est sur le départ. Son agent et associé Rich Kleiman négocierait même actuellement son futur trade avec les Phoenix Suns. Plusieurs franchises sont intéressées par le double champion NBA mais ce dernier aurait tout de même une préférence pour trois équipes : les Houston Rockets, les San Antonio Spurs et le Miami Heat.

Les formations texanes pourraient sembler mieux engagées dans la course pour KD étant donné qu’elles ont de nombreux atouts, notamment des tours de draft, à disposition. Sauf que Miami aurait visiblement une carte particulière dans sa manche. Kel’el Ware, rookie qui a fait belle impression pour ses débuts en NBA, serait susceptible de tout changer dans les discussions.

On imagine mal le Heat se séparer d’un joueur aussi prometteur en l’échange d’une superstar de 37 ans. Ware vient de fêter ses 21 printemps et c’est un pivot de 2,13 mètres athlétique, capable de shooter à trois-points. Il compilait plus de 9 points, 7 rebonds et 1 block en à peine 22 minutes l’an passé. S’il venait à être inclus dans le deal, les Suns pourraient donc opter pour l’offre floridienne.

On peut penser que Phoenix cherche à pousser pour Jabari Smith d’un côté (Houston) et Stephon Castle (San Antonio) de l’autre. Il reste peu probable que ces franchises sacrifient des joueurs aussi prometteurs, même pour Kevin Durant. Pas à ce stade de sa carrière.

