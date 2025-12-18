Kevin Durant n’a pas livré un classement, mais un message clair : il se considère à la même table que Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James, sans chercher à se comparer, mais en revendiquant une maîtrise totale du jeu.

Kevin Durant revendique sa place parmi les plus grands

Dans le podcast Unguarded, Kevin Durant a longuement évoqué sa vision de la grandeur en NBA, et la manière dont il se situe lui-même dans l’histoire du jeu. Sans jamais se proclamer supérieur à quiconque, l’ailier des Houston Rockets a assumé une chose : il estime appartenir au cercle des légendes.

« Je vois juste ça en me disant que je peux être associé aux Michael Jordan, Kobe, LeBron. Je peux parler basket avec eux. Larry Bird. Je suis à cette table, c’est sûr », a affirmé Durant. « Je ne dis pas que je suis meilleur ou qu’ils sont meilleurs. Ça, ça n’a pas vraiment d’importance. »

Pour lui, la question n’est pas celle d’un classement ou d’une hiérarchie figée, mais d’un standard à atteindre.

« Je pense avoir maîtrisé le jeu, et ça devrait être le seul objectif de chaque joueur. »

Pour lui, la longévité, la pertinence, l’impact sur le jeu, sur une ville, les titres… ce sont ces standards-là qu’il poursuit.

Kevin Durant explique aussi pourquoi il a cessé de se comparer aux autres superstars au fil de sa carrière, notamment après ses premiers titres NBA. Car cela n’a pas de sens pour lui.

« Pourquoi je me comparerais à un autre homme ? Je dois juste jouer contre moi-même et essayer d’être meilleur. Le reste, je laisse ça aux fans. »

Une vision assumée du “panthéon” NBA

Durant insiste sur le respect qu’il porte aux légendes qui l’ont précédé, tout en rejetant l’idée qu’il faille forcément se positionner “au-dessus” pour exister.

« Je ne me compare pas à d’autres dans quoi que ce soit que je fasse. Ne vous méprenez pas, je suis inspiré par les gens. Je veux imiter, égaler les grands et ceux qui ont du succès. Je veux faire ce qu’ils font et aussi apprendre des erreurs des gens.

Mais je ne vais pas au gymnase travailler mon tir en me disant : “Mec, je suis meilleur que Bird. Ce tir va me rendre meilleur que Magic ou Jordan”. J’aime ces mecs, bien sûr. Mais je m’en fiche (de les dépasser). »

Avec 19 saisons NBA, Kevin Durant estime que son parcours, sa constance et son niveau de jeu face aux meilleurs suffisent à justifier son statut. Et qu’il n’a jamais ressenti le besoin de dire à quel point il est fort.

« Si tu as joué contre moi, quand tu as rivalisé avec moi, ces choses n’ont même pas besoin d’être dites. »

Sans jamais dresser de classement officiel, Durant a néanmoins cité plusieurs joueurs qu’il considère comme ayant “maîtrisé le jeu”, parmi lesquels Michael Jordan, Kobe Bryant, Tim Duncan ou encore LeBron James, soulignant au passage l’évolution constante de ce dernier malgré son âge.

Un discours à la fois posé et assumé, qui confirme une chose : Kevin Durant ne cherche visiblement plus la validation extérieure, mais revendique pleinement sa place dans l’histoire du basket.

