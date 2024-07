Comme très souvent depuis le début de sa carrière, Kevin Durant est confronté à des questions sur sa taille. "KD" a souvent été accusé de vouloir minimiser ses dimensions pour ne pas être considéré comme un intérieur, avant d'être officiellement listé à 6ft11 (2,11 m) par la NBA. Les photos du camp d'entraînement de Team USA où on le voit être au moins aussi grand que Joel Embiid, pourtant listé comme un 7 footer, ont fait parler.

La journaliste Kay Adams, qui s'est entretenue avec Kevin Durant en marge du camp, lui a ainsi demandé ce qu'il en était. L'ailier des Phoenix Suns assure lui qu'il mesure 2,05 m sans chaussures et que ce sont les autres qui trafiquent un peu la vérité.

"Je crois que ces gars sont plus petits que ce qu'ils annoncent. Je mesure 2,05 m, donc Bam Adebayo fait probablement 2,03 m, Anthony Davis est probablement à 2,05 m. Moi je ne mens pas sur ma taille. Embiid est annoncé à 2,13 m ? Embiid ne fait pas 2,13 m".

De près, Kevin Durant a une envergure qui lui donne clairement l'impression de faire plus 2,10m que 2,05m. Cela dit, c'est peut-être lui qui a raison et le mensonge généralisé vient plus des autres, qui ont envie de paraitre plus grands, que de lui...

The biggest lie in NBA History is Kevin Durant’s listed height pic.twitter.com/yrFOyMK4cB — HTB ♨️ (@HenryTheBlasian) July 9, 2024

