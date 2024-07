« Je suis toujours la première option de l’équipe », proclamait Anthony Edwards dimanche dernier, à propos de sa place au sein de l’équipe des États-Unis pour les Jeux Olympiques. Si la déclaration audacieuse de la jeune star a déclenché un vif débat, elle a aussi posé une question essentielle au sein d’un tel regroupement de stars : celle de la hiérarchie. Alors, si elle existe, qui est vraiment la première option de Team USA ?

Le titre de « première option » est sans doute galvaudé — à moins que Steve Kerr ait affiché sa tier list des joueurs dans le vestiaire. Pourtant, cela reste une interrogation légitime et complexe. Avec des certains des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA comme LeBron James, Stephen Curry et le meilleur marqueur olympique des États-Unis, Kevin Durant, l’effectif regorge de légendes. Établir un ordre est difficile en prenant en compte les différences de statut et de niveau de jeu actuel, sans même parler du contexte FIBA.

En réalité, il n’y a pas de leader clairement établi. Pas pour le moment, du moins. Team USA n’a disputé qu’un match de préparation et Durant, candidat légitime à ce titre, n’a pas encore rejoint le groupe. Cela n’empêche pas quelques pistes et réflexions.

LeBron, Curry, Durant : la question du statut

Chaque année ou presque, une nouvelle équipe américaine se forme sans réelle continuité. Chaque année, une nouvelle équipe se forme sans réelle continuité. Anthony Edwards et Tyrese Haliburton sont les seuls rescapés de la Coupe du monde 2023 à participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec seulement quelques semaines pour évaluer les joueurs, il est difficile de les classer et de remettre les choses dans un contexte collectif. Dans ce cas, c’est généralement le statut qui prime.

LeBron James, meilleur marqueur All-Time de la NBA et l’un des plus grands de tous les temps, sera sans conteste le visage de cette équipe. Médiatiquement, il sera généralement présenté comme le leader pour ce qui devrait être sa dernière campagne sous le maillot américain. Quant au meilleur joueur de l’équipe, plusieurs noms ressortent : Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid et James lui-même. Le statut de ces joueurs dans la ligue pourrait bien déterminer leur place dans la pyramide.

Au fil de la compétition, le meilleur marqueur ou le joueur le plus performant offensivement pourrait rapidement être considéré comme la première option de ce groupe. Stephen Curry apparaît alors comme le candidat le plus crédible. Principal porteur de balle de l’équipe, il évolue sous les ordres de son coach habituel. Lors du match contre le Canada, il a d’ailleurs été le meilleur marqueur parmi les titulaires avec 12 points, et ses highlights ont fait le tour du monde. Kevin Durant, qui a prouvé à maintes reprises qu’il était un scoreur extrêmement efficace en FIBA, pourrait également prendre cette place à son retour.

Désigner une première option dans ce collectif serait prématuré. Steve Kerr lui-même ne semble pas avoir la réponse — peut-être ne la cherche-t-il même pas. Cependant, certains favoris se détachent nettement.

Anthony Edwards : et si le talent ne suffisait pas ?

« Je vais jouer mon jeu et les autres doivent s’adapter à moi. C’est comme ça que je vois les choses », a complété Edwards au micro de Ben Golliver du Washington Post. Malgré ses propos peut-être trop ambitieux, il est une première option offensive crédible lorsqu’il est sur le terrain. À 22 ans, il était déjà le meilleur marqueur des États-Unis à la Coupe du Monde 2023, avec 18,9 points de moyenne en 26 minutes par match. Bien que l’équipe, bien moins talentueuse que le groupe actuel, ait terminé à la quatrième place, il s’est alors imposé comme un véritable leader sur le parquet.

Même en sortant du banc lors de la victoire de Team USA contre le Canada mercredi (86-72) en préparation des Jeux Olympiques, Anthony Edwards a terminé meilleur marqueur du collectif avec 13 points avec un buzzer à la fin du troisième quart-temps. On ne peut tirer de véritables conclusions d’un match d’exhibition, mais sa performance montre qu’il est prêt à passer des paroles aux actes. Steve Kerr a précisé que les cinq majeurs des matches amicaux n’étaient pas définitifs. Edwards pourrait donc s’imposer parmi les titulaires.

Le voir passer devant Jrue Holiday serait toutefois surprenant après les efforts déployés par la délégation américaine pour recruter ce dernier. Le meneur des Celtics ne sera pas la première option de l’équipe, mais il demeure un complément idéal à certaines de ses plus grandes stars. Grant Hill, le directeur de la sélection, ayant comparé l’équipe à « un puzzle » dans lequel chaque pièce doit « correspondre et se compléter », les compétences d’Holiday pourraient bien prévaloir sur le talent brut d’Edwards. Et les statuts de remplaçants et de première option semblent incompatibles.

Ant-Man a tout pour être le patron d’une équipe. Mais quand on rassemble les Avengers, la plupart de leurs membres doivent accepter un rôle secondaire. Edwards devrait toucher beaucoup de ballons lorsqu’il est sur le terrain et pourrait être le principal initiateur offensif durant ses minutes. Cependant, il lui sera difficile de s’imposer comme numéro 1 pour des raisons de complémentarité et de talent.

Première option : mythe ou réalité ?

La question de la première option au sein d’une équipe est souvent plus médiatique que sportive. Les athlètes ne pensent pas toujours en ces termes, en particulier lorsqu’il s’agit de cohabiter pour quelques semaines seulement. Il est probable qu’il n’y ait pas de numéro 1 clair, ou que cela varie selon les matches.

En fonction de l’état de forme des joueurs et des matchups, le lineup évoluera. Les joueurs clés de l’attaque aussi. Contre des équipes plus petites, Joel Embiid et Anthony Davis pourraient être au centre de la stratégie de Steve Kerr pour exploiter l’avantage de taille de l’équipe. D’autres fois, Stephen Curry ou Anthony Edwards seront les stars du show. Kevin Durant, LeBron James et la quasi-totalité des joueurs de l’effectif sont aussi bien capables d’éclipser les autres pendant 40 minutes de jeu.

Il est difficile d’imaginer qu’un joueur sera désigné ou s’autodéterminera première option et que les autres, leaders dans leurs équipes respectives en NBA, suivront simplement. Qui est vraiment la première option de Team USA ? Personne aujourd’hui, peut-être personne demain. Dans ce contexte, cette notion est au mieux fluide, au pire fictive.

