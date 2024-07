Team USA gère le Canada, LeBron et Steph combinent

Team USA et sa Dream Team 2024 (un peu moins "dreamy" sans Kawhi Leonard) ont lancé leur campagne pour décrocher l'or à Paris avec une victoire lors du match de préparation face au Canada cette nuit. Les Etats-Unis l'ont emporté (86-72) après avoir mis un peu de temps à se mettre en route (les Canadiens ont démarré sur un 11-1 !) contre un adversaire qui rêve de leur faire mordre la poussière pendant les Jeux Olympiques.

Steve Kerr a logiquement procédé à une revue d'effectif, avec un choix intéressant, mais pas vraiment concluant, pour son premier cinq de départ. Stephen Curry, Jrue Holiday, Devin Booker, LeBron James et Joel Embiid ont ainsi commencé le match, mais ce sont d'autres combinaisons qui ont permis aux Américains, sérieux défensivement et un peu plus appliqués au final que la bande à Shai Gilgeous-Alexander, de s'imposer.

Première difficile pour Joel Embiid

La première de Joel Embiid en basket FIBA et avec sa patrie d'adoption a été pour le moins compliquée avec 5 petits points, une expulsion pour 5 fautes, quelques accrochages avec les Canadiens et assez peu d'influence dans le jeu (5 pts, 6 rbds en 12 min quand même). Stephen Curry, qui faisait son retour en sélection, a apporté 12 points, avec 3 paniers primés.

Le second unit provisoire de Team USA a fait le job, avec un bel apport d'Anthony Edwards (13 pts, meilleur marqueur), Anthony Davis (10 pts, 11 rbds, 4 blks) ou Tyrese Haliburton (6 passes) notamment.

On a bien sûr pu voir quelques recherches d'automatismes entre Curry et James, qui ont réussi à placer un alley-oop pour assurer le spectacle.

Steph Curry to LeBron alley oop pic.twitter.com/867OHXQJwt — Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) July 11, 2024

Le Canada s'est progressivement éteint, avec une maladresse criante (33%), notamment de la part du trio majeur de l'équipe : Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray et Dillon Brooks ont totalisé un vilain 8/26 qu'on ne reverra sans doute pas lors du tournoi olympique.

Sans surprise, Team USA s'est appuyée sur des efforts défensifs et une intensité par moments choisis qui seront leurs principales armes pendant la compétition, en plus du talent individuel assourdissant que Steve Kerr aura à sa disposition. Le prochain match des Américains aura lieu dans 4 jours, contre un autre prétendant à une médaille, l'Australie.

