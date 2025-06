Brian Windhorst est « sûr à 98% » que les Phoenix Suns vont transférer Kevin Durant pendant l’intersaison. Ça fait sens sur de nombreux aspects. La franchise de l’Arizona aurait déjà essayé de se séparer de sa superstar en février dernier. Elle ne s’est pas qualifiée pour les playoffs malgré une masse salariale astronomique de 220 millions de dollars, la plus élevée en NBA. Les Suns sont extrêmement chers sans pour autant être pleinement compétitifs. En tout cas, ils sont loin de pouvoir se mêler à la lutte pour le titre, l’objectif logique pour une équipe aussi coûteuse après avoir fait venir KD mais aussi Bradley Beal, et ils n’ont plus les atouts ou la marge financière pour faire preuve d’autant d’ambitions l’an prochain.

Alors autant arrêter les frais dans la mesure du possible. Devin Booker reste le visage de l’organisation. Il est la star de 28 ans draftée par Phoenix en 2015 et qui est restée fidèle au club depuis tant d’années malgré les difficultés. Booker a été impliqué dans le processus de décision qui a mené à l’embauche de Jordan Ott, qui va devenir son septième coach (sans compter les intérimaires) depuis son arrivée dans la ligue. Le quatrième en quatre ans. Bref, un départ de l’arrière américain ne semble pas d’actualité. Il n’a pas l’air de pousser pour son transfert et les dirigeants le voient toujours comme la tête du projet.

Beal est inamovible (ou presque) en raison de sa « no trade » clause. Il reste donc Kevin Durant. L’autre salaire massif dont les Suns peuvent espérer se débarrasser tout en récupérant une contrepartie intéressante étant donné que le futur Hall Of Famer reste une valeur sûre en NBA. Il tournait encore à plus de 26 points, 6 rebonds et 4 passes tout en shootant à 52% aux tirs et 43% à trois-points sur 62 matches lors de l’exercice écoulée.

Concentrons-nous peut-être d’abord sur les supposés 2%, ces scénarios où Durant resterait finalement à Phoenix encore un peu plus longtemps. Les Suns n’ont pas l’obligation de régler le dossier dès cet été. Ils peuvent éventuellement se séparer de KD autour de la prochaine deadline si jamais l’équipe donne à nouveau le sentiment d’aller dans le mur. Sa valeur aura peut-être baissé à quelques mois seulement de l’expiration de son contrat (en 2026) mais certaines franchises en mauvaise posture/qui se sentent en position de passer un cap pourraient s’avérer intéressées en février.

Puis rien n’empêche de croire au miracle. Il y a un petit vent de nouveauté à Phoenix. La franchise vient de nommer un nouveau GM et un nouveau coach. Il peut y avoir une atmosphère différente de l’an passé, quand les relations se sont un peu tendues entre le joueur et le front office. Si Gregory (GM) et Ott (coach) trouvent les mots justes, ils parviendront peut-être à convaincre KD de donner encore une chance au projet. Mais pour ça, il faudrait que les Suns puissent se débarrasser de Beal, d’où la mention du miracle. Un trade paraît hautement improbable et il reste l’option de négocier un buyout ou de le couper, quitte à le payer sur plusieurs années. Il se murmure que les dirigeants ne veulent plus du tout de l’ancienne star de Washington.

Venons en donc aux propositions de trades. Celles de Kevin Durant, en supposant qu’il soit bel et bien échangé dans les semaines à venir. Il faut d’abord rappeler quelques principes de base : avec leur situation financière actuelle, les Suns ne peuvent pas inclure d’autres contrats dans le deal en plus de celui de KD. Il y a aussi un équilibre des salaires à respecter si jamais les deux équipes qui bouclent le transfert sont au-dessus du Cap, à moins d’avoir une « trade exception. » Durant va toucher 54,7 millions de dollars sur la saison 2025-2026 et la grande majorité des franchises NBA vont devoir renvoyer la même somme, dollar pour dollar, pour valider cet échange, sauf si une troisième franchise, qui serait elle sous la limite, est incluse. Ça réduit déjà nettement le champ des possibles. Oui, tout le championnat peut s’intéresser à l’ancien MVP. Mais seule une poignée d’équipes ont la possibilité de vraiment le faire venir. Commençons avec les plus citées.

Kevin Durant aux Houston Rockets

C’est un peu le choix le plus évident – mais du coup pas nécessairement le plus crédible – parce que 1) les Rockets possèdent une partie des tours de draft des Suns, précieux éléments si jamais Phoenix veut se reconstruire de zéro 2) Houston a été éliminé au premier tour des playoffs en montrant des limites, notamment offensives, malgré une saison régulière bouclée à la deuxième place à l’Ouest 3) la franchise texane dispose de nombreux jeunes, dont certains ont déçu en playoffs comme Jalen Green, et elle est amenée à en laisser filer un jour d’une manière ou d’une autre.

Le trade le plus simple

Houston reçoit : Kevin Durant

Phoenix reçoit : Jalen Green, Jabari Smith, Jock Landale, 10eme choix de la draft 2025, le choix 2027 des Suns, le 2029 des Suns aussi si nécessaire.

Les Suns s’en sortiraient très, très bien en récupérant trois picks ainsi que deux joueurs de 23 ans et moins draftés dans le top-3 de deux différentes promotions (Green et Smith). Il y a peut-être un monde où Phoenix essaye de refourguer Green à une troisième équipe pour faire encore plus le plein d’assets étant donné que ce dernier évolue au même poste que Booker. Mais ils auraient intérêt à le conserver et à tenter au moins l’expérience. Ils ont le temps pour explorer ce marché ailleurs.

C’est même à se demander si Houston ne devrait pas garder Green ! Oui, il a ses limites et il ne sera probablement jamais une superstar. Oui, il a raté ses playoffs. Mais c’était ses premiers playoffs justement. Peut-être que les Rockets grinceront des dents à l’idée de se débarrasser d’un arrière de 20 ans qui a été leur attaquant le plus prolifique pendant des mois.

Le trade sans Jalen Green

Houston reçoit : Kevin Durant

Phoenix reçoit : Dillon Brooks, Jabari Smith, Jock Landale, Reed Sheppard, 10eme choix de la draft 2025, les choix 2027 et 2029 des Suns.

C’est faire une croix sur Sheppard après une seule saison en NBA où il a finalement eu très peu d’opportunités de se montrer. Après tout, il est trois ans plus jeune que Jalen Green et c’est peut-être tut aussi risqué pour Houston. Mais vu leur réservoir de talents, les Suns vont forcément pousser pour avoir quelques potentielles pépites.

Kevin Durant aux San Antonio Spurs

San Antonio reçoit : Kevin Durant

Phoenix reçoit : Devin Vassell, Keldon Johnson, Malaki Branham, 14eme choix de la draft 2025, un tour de draft en plus à choisir, un swap éventuellement s’il faut gagner des enchères.

Les Suns auraient bien besoin de joueurs jeunes et athlétiques aux contrats favorables comme Vassell et Johnson. Ça permettrait à l’organisation d’entrer dans une période de transition en attendant qu’une nouvelle opportunité se présente un jour de jouer le titre. Tout en mettant la main sur trois picks dont un dans la lottery. Pour San Antonio, c’est une manière de potentiellement passer un cap rapidement tout en conservant Stephon Castle et le deuxième choix de la draft 2025. Le Thunder vient de prouver que les équipes (très) jeunes peuvent se montrer ambitieuses malgré tout, à condition d’avoir la bonne formule.

Les Spurs auraient une armada avec Victor Wembanyama, Kevin Durant, De’Aaron Fox mais aussi Jeremy Sochan, l’expérimenté Harrison Barnes et le rookie choisi en deux. C’est plus que correct. Mais peut-être pas non plus assez fort pour aller au bout. KD va avoir 37 ans. Il pourrait presque être le père de Wembanyama. D’un coup, San Antonio se mettrait dans une position de « win now » en sacrifiant une nouvelle partie de ses assets à la draft avoir en avoir largué dans le cadre du transfert de Fox. Ce n’est pas dramatique, ça peut faire sens.

Mais pour les éperons comme pour les Rockets, on peut se demander s’ils ne vont pas se montrer un peu frileux au moment de dégainer une offre. Ils ont a priori l’avenir devant eux, même si c’est souvent une impression faussée. Quitte à vraiment renoncer à un vaste trésor de guerre, les franchises texanes préféreront peut-être le faire pour Giannis Antetokounmpo plutôt que Kevin Durant. Et si elles ne se mêlent que partiellement au dossier, ça laisse la place à des équipes moins armées avec des packages moins séduisants mais qui ont tout de même un intérêt.

Kevin Durant aux Minnesota Timberwolves

Le trade avec Julius Randle

Minnesota reçoit : Kevin Durant

Phoenix reçoit : Julius Randle via un sign&trade avec un salaire annuel compris autour des 40 millions par exemple, Donte DiVincenzo, 17eme choix de la draft 2025, des swaps en 2028 et/ou 2032

Randle a fait une belle campagne de playoffs mais Chris Finch l’a laissé sur le banc dans le quatrième quart-temps lors de deux des matches clés contre le Thunder. Durant peut faire encore plus de choses en attaque et il a, quand ses jambes lui permettent (permettaient ?), des aptitudes défensives intéressantes. Il est proche d’Anthony Edwards et il représente la deuxième option parfaite pour la jeune superstar.

Pour Phoenix, l’intérêt est de récupérer un scoreur capable de maintenir l’équipe compétitive puisqu’elle ne peut pas tanker (pas tant qu’elle ne récupère pas les picks qui appartiennent désormais aux Rockets). Un All-Star payé moins cher (mais sur plus longtemps) avec aussi un autre joueur confirmé pour étoffer sa rotation. C’est une base de travail intéressante pour les Suns.

Le trade avec Rudy Gobert

Minnesota reçoit : Kevin Durant

Phoenix reçoit : Rudy Gobert, Luke Garza, Rob Dillingham, Donte DiVincenzo, 17eme choix de la draft 2025, swaps 2028 et/ou 2032

Peut-être un moins bon deal pour Minnesota, même si les Wolves auraient une sacré puissance de frappe offensive avec Durant, Edwards mais aussi peut-être Randle et/ou Reid. N’empêche que si cette équipe est allée en finales de Conférence deux ans de suite, c’est essentiellement grâce à sa défense et Gobert a eu un rôle majeur là-dedans, tout en étant finalement qu’un joueur de complément.

Kevin Durant aux Denver Nuggets

Denver reçoit : Kevin Durant

Phoenix reçoit : Michael Porter Jr, Dario Saric, un ou deux swaps, premier tour 2032 des Nuggets

Brooklyn reçoit : Zeke Nnaji, Jalen Pickett, Tyson Hunter et second tour 2032 des Suns

Très compliqué à mettre en place financièrement, d’où l’appel à une troisième équipe qui a énormément de masse sous le cap. Brooklyn n’est pas obligé d’aider son ancien joueur à rejoindre une nouvelle destination. Les Nets peuvent même demander un atout en plus à la draft pour faire fonctionner ce deal.

Pour les Nuggets, Kevin Durant ne règle pas le problème de profondeur mais il est évidemment plus fort que Michael Porter Jr. KD avec Nikola Jokic… bonjour les dégâts. Denver serait instantanément favori au titre pour 2026, en imaginant que le vétéran ne se blesse pas. En plus, la franchise du Colorado conserve là tous les joueurs qui ont vraiment eu un impact dans la rotations cette saison, même les plus jeunes (Watson, Strawther). Brooklyn peut d’ailleurs réclamer Watson ou Strawther à la place de Pickett.

Phoenix récupère un ailier encore jeune et athlétique, bon shooteur, qui mérite d’être étudié dans un autre système. Ce n’est pas l’offre la plus alléchante, mais elle peut être au moins analysée.

Quelques propositions en vrac

Kevin Durant aux New York Knicks contre Karl-Anthony Towns ? Les Suns ne seraient pas intéressés par l’intérieur des Knicks. Pas sûr que ce soit forcément bon pour New York non plus. KAT a ses défauts mais il est plus jeune et il se blesse rarement. Il y a aussi un deal contre OG Anunoby, Mitchell Robinson et Tyler Kolek mais les Knicks auraient alors une rotation encore plus pauvre.

Kevin Durant au Miami Heat ? Andrew Wiggins, Duncan Robinson et Haywood Highsmith avec deux picks peuvent-ils faire l’affaire ? Les Suns feraient des économies. Mais si Pat Riley ne voulait pas payer Jimmy Butler, pourquoi paierait-il KD ?

Kevin Durant, les Knicks prêts à retenter le coup ?