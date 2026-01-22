Kevin Durant souligne une petite lacune de Victor Wembanyama

Les Houston Rockets ont pris le dessus sur les San Antonio Spurs lors du derby texan en étouffant notamment Victor Wembanyama. La superstar française a shooté à 5 sur 21 aux tirs, en ratant par exemple toutes ses tentatives extérieurs. Bien qu’âgé de 37 ans, Kevin Durant l’a particulièrement gêné avec sa taille et il s’est livré brièvement sur le jeu du jeune homme après la rencontre.

« On peut voir qu’il bosse encore sur son tir. Il est plus dangereux quand il met des layups et des dunks que lorsqu’il rôde autour du périmètre en shootant à trois-points. Quand ça rentre, c’est magnifique mais il a eu quelques ratés bien moches quand on a mis une main devant lui », confie le double champion NBA.

Victor Wembanyama est un talent en constante évolution et il prend déjà nettement moins sa chance de loin par rapport à la saison dernière : il est passé de 8,8 à 4,7 tentatives à trois-points. Son pourcentage est d’ailleurs en hausse, de 35 à 38%. Il est globalement plus efficace avec un joli 50% de réussite aux tirs. Mais c’est vrai que Wembanyama n’est pas un joueur de « pull ups » contrairement à Kevin Durant, qui a été l’une de ses idoles. Le natif du Chesnay ne tourne qu’à 34% quand il prend un tir en sortie de dribbles et même 23% derrière l’arc dans ce genre de situation. Alors qu’il est à l’inverse totalement léthal de près avec 71% de réussite dans la zone la plus rapprochée du panier.

Victor Wembanyama sort son pire match de la saison, merci Houston !