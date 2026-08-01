Les Warriors n’ont pas oublié Kevin Durant…

Les Golden State Warriors pensent toujours à un retour de Kevin Durant, afin de l'associer à Stephen Curry, avant la fin de sa carrière.

Et si Kevin Durant revenait aux Golden State Warriors avant la fin de sa carrière ? A 37 ans, l'ailier des Houston Rockets se rapproche doucement mais sûrement vers la retraite. Mais l'été prochain, il aura la possibilité de devenir agent libre en déclinant sa "player option".

Sauf immense surprise, un clap de fin ne sera pas d'actualité. Potentiellement disponible, KD risque de susciter des intérêts. Surtout s'il décide de quitter les Rockets, où la situation semble loin d'être idéale.

Et justement, les Warriors pensent d'ores et déjà son retour pour des retrouvailles avec Stephen Curry, selon le journaliste Brett Siegel. Sur le papier, cet intérêt paraît crédible. Lors de la deadline de 2025, Golden State avait réussi à mettre un deal en place pour récupérer Durant en provenance des Phoenix Suns.

Mais ce dernier, via son agent Rich Kleiman, a empêché ce trade. A l'époque, il ne sentait pas de revenir aux Warriors. Sa vision peut-elle changer pour les dernières années de sa carrière ? Tout va dépendre de ses intentions.

Car même si l'histoire peut être belle pour Kevin Durant de finir à Golden State, les chances de titre seraient très réduites...

Il y a 10 ans, Kevin Durant choquait le monde et la NBA