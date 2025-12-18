Kevin Garnett de retour aux Timberwolves, enfin !

La hache de guerre est enterrée : après des années de tensions, Kevin Garnett et les Timberwolves se retrouvent enfin, pour refermer une plaie ouverte et célébrer, comme il se doit, la légende du Minnesota.

Après près d’une décennie de tensions et de froideur, Kevin Garnett et les Minnesota Timberwolves se sont enfin réconciliés. Une issue attendue, presque nécessaire, tant l’histoire entre la franchise et son plus grand joueur reste indissociable. Selon Shams Charania d’ESPN, le Hall of Famer va retrouver l’organisation du Minnesota dans un rôle large mêlant business, engagement communautaire et développement de contenus, à la fois pour les Wolves et l'équipe WNBA des Lynx. Surtout, le mythique numéro 21 sera enfin retiré au Target Center, scellant symboliquement la paix entre les deux parties.

Depuis la fin de sa carrière en 2016, Garnett s’était volontairement tenu à distance des Wolves. En cause : une rupture profonde avec Glen Taylor, alors propriétaire de la franchise. Déçu, voire amer, Kevin Garnett avait refusé toute cérémonie de retraite de maillot, estimant que certaines promesses n’avaient pas été tenues. Une situation inconfortable pour une équipe qui a bâti sa seule période de gloire moderne autour de son intensité, de son leadership et de son identité.

Le changement de gouvernance a été décisif. L’arrivée de Marc Lore et Alex Rodriguez comme actionnaires majoritaires a permis de rouvrir le dialogue et de reconstruire une relation basée sur le respect mutuel. Garnett a trouvé un terrain d’entente avec les nouveaux propriétaires, ouvrant la voie à une réunion longtemps espérée par les fans.

Au-delà du symbole, ce retour marque une volonté claire des Timberwolves de reconnecter leur présent et leur futur à leur passé le plus glorieux. Pour Minnesota, honorer Kevin Garnett, c’est réaffirmer une identité. Pour KG, c’est enfin refermer un chapitre avec sérénité. Et pour la NBA, c’est la preuve que même les histoires les plus fracturées peuvent être réparées.