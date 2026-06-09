Fidèle à lui-même, Kevin Garnett n’a pas hésité à se placer devant Tim Duncan et Dirk Nowitzki dans un entretien à la télévision coréenne. Son argument ? La défense, le talent brut et une envie intacte de régler ça en un-contre-un.

Kevin Garnett n’a jamais été du genre à baisser les yeux, encore moins à se ranger gentiment derrière quelqu’un dans un débat historique. Interrogé à la télévision coréenne sur son classement personnel entre lui, Tim Duncan et Dirk Nowitzki, KG a donc répondu... comme KG répond toujours : frontalement et sans la moindre trace de fausse modestie.

Pour Garnett, l’ordre est très simple : lui d’abord, Duncan ensuite, Nowitzki derrière. Son argument principal ? La défense.

“Le classement entre nous trois ? Moi, Timmy, puis Dirk. Parce que Dirk ne défendait pas, et je suis le seul des trois à avoir gagné un trophée de Défenseur de l’année. Et l’un d’eux a passé quatre ans à la fac, donc on pourrait penser que… Mais oui, je suis le meilleur des trois.”

Le “l’un d’eux” vise évidemment Tim Duncan, passé par Wake Forest avant de rejoindre les Spurs, là où Garnett a directement sauté du lycée à la NBA. Un détail que KG utilise ici à sa manière, entre provocation et rappel de son propre parcours hors norme.

Des un contre un entre vétérans ?

Comme souvent avec lui, le débat ne s’est pas arrêté à une comparaison de palmarès. Garnett a déplacé la discussion sur un terrain plus intime, plus brut : celui du un-contre-un, ballon posé au sol, sans système, sans coach, sans contexte collectif.

“S’ils veulent jouer en un-contre-un, dites-leur de m’appeler. Ils savent où me trouver. Je suis le grand frère là-dedans. Je suis le vétéran. J’ai plus d’années qu’eux deux. J’aimerais les jouer en un-contre-un devant les caméras. Vous, vous mettriez probablement Duncan en premier à cause des bagues, non ? Moi je parle de talent pur, dans une salle, avec le ballon qu’on lance. C’est de ça que je parle.”

Sur le palmarès, le débat est évidemment plus compliqué pour Garnett. Duncan reste très largement devant avec cinq titres NBA, trois trophées de MVP des Finales et deux titres de MVP de saison régulière. Nowitzki, lui, a marqué l’histoire avec son titre de 2011, son MVP des Finales et son statut de révolutionnaire offensif au poste 4. Garnett, champion en 2008 avec Boston, MVP en 2004 et Défenseur de l’année en 2008, a en revanche toujours eu pour lui l’argument de l’impact total : défense, intensité, passing, rebond, polyvalence, leadership émotionnel.

Est-ce objectif ? Probablement pas. Est-ce discutable ? Évidemment. Est-ce du Kevin Garnett à 100% ? Absolument.