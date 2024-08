Kevin Garnett imaginait que Dirk Nowitzki l’insultait pour se motiver

On savait que Kevin Garnett était un peu dérangé et possédé sur le terrain à l'époque où il était l'une des plus grandes stars de NBA. Paul Pierce l'a confirmé lors de son passage dans l'émission Reality Check, en révélant que son partenaire des Boston Celtics fonctionnait un peu comme Michael Jordan, qui s'inventait des conflits avec certains joueurs alors qu'ils n'avaient jamais existé. Garnett a procédé de cette manière avec Dirk Nowitzki.

"KG inventait des trucs sur le terrain pour se motiver. Je vais vous raconter une histoire. On jouait contre Dallas, là-bas. Dirk était en train de botter le cul de Kevin. J'étais sur l'aile, en train de défendre sur le gars dans le corner. Dirk a placé un move et KG a fait faute sur lui.

Et là il dit : 'Putain de merde, il m'a traité de n**** !' Je lui réponds : KG, j'étais juste à côté, il n'a pas dit ça. Ne dis pas ça. 'Si, il l'a fait. Il l'a fait en allemand !' C'est là que j'ai compris qu'il se disait des choses à lui-même pour se mettre en rythme".

On est dans le même type de psychologie que MJ avec LaBradford Smith, dont il avait imaginé qu'il lui avait dit 'nice game' après une défaite, avant de le corriger le lendemain. De vrais sociopathes !

