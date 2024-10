Killian Hayes et Brooklyn, c’est fini… pour le moment

On se réjouissait de voir Killian Hayes relancer sa carrière à Brooklyn, avec moins de pression qu'à Detroit. Malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite. Blessé à la hanche durant la pré-saison, le meneur français n'a pas participé aux matches des Nets avant la reprise et vient d'être coupé.

Ce n'est pas une situation définitive, puisque l'ancien joueur de Cholet prévoit de reprendre la compétition avec l'équipe de G-League affiliée aux Nets, à Long Island. Hayes essaiera de convaincre le front office de Brooklyn qu'il a sa place à l'étage supérieur et peut signer un contrat pour reprendre sa carrière en NBA.

Drafté en 7e position en 2020, Killian Hayes n'a pas réussi à s'imposer à Detroit et, après trois saisons et demi et 210 matches, a été coupé par les Pistons cette année. Sélectionné dans la liste élargie de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques à Paris, le joueur de 23 ans n'avait pas été retenu par Vincent Collet par la suite.

Il serait temps que les planètes s'alignent un peu pour lui et qu'il puisse retrouver une trajectoire digne de son talent.

