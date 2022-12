Killian Hayes met un méchant cross à McDaniels, la confiance grandit

En plus d'un bon match et de la victoire, Killian Hayes a réussi un enchaînement de grande classe face à Jalen McDaniels des Hornets.

Killian Hayes est de plus en plus à l'aise avec les Detroit Pistons. Cette nuit encore, le Français a été très bon et a posé 25 points, 8 passes et 7 rebonds contre Charlotte, avec une victoire en prolongation. Pour ne rien gâcher, il s'est offert l'une des plus belles actions du match, pour ne pas dire de toute la nuit en NBA.

Killian Hayes a envoyé Jalen McDaniels, qui défendait sur lui, dans le néant, grâce à un superbe crossover avec dribble dans le dos, avant d'exécuter un shoot bien propre à 3 points.

Killian Hayes in his bag for the step-back three 👀#Pistons | @ThinkFordFirst pic.twitter.com/m3f0EaCjTW — Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) December 15, 2022

Le Français des Pistons a de plus en plus confiance et se lâche un peu plus à chaque match. La blessure de Cade Cunningham l'oblige à en faire plus tout en lui donnant l'opportunité de prendre plus de responsabilités.

CQFR : Jokic ne renonce pas au MVP, Killian Hayes fait plaisir